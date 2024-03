Nelle scogliere di arenaria dell’Inghilterra sudorientale, vicino a Minehead, sono stati trovati i resti della più antica foresta fossile conosciuta, risalente al periodo devoniano, tra 419 milioni e 358 milioni di anni fa. La foresta non aveva né sottobosco né erba ed era composta esclusivamente da Calamophyton, il “prototipo” degli alberi attuali, scrive il Journal of the Geological Society. Le piante potevano raggiungere un’altezza compresa tra i due e i quattro metri.