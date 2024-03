Il 6 marzo il parlamento dell’Alabama ha approvato una legge per proteggere a livello giuridico i pazienti e gli operatori sanitari coinvolti nei trattamenti di fecondazione in vitro. “Questo in risposta a una sentenza della corte suprema dello stato, che a febbraio aveva stabilito che gli embrioni congelati dopo la fecondazione in vitro devono essere considerati bambini non nati, riconoscendoli come persone giuridiche a cui spettano precisi diritti”, scrive il Washington Post. Dopo la sentenza molte cliniche dello stato avevano sospeso i trattamenti di fecondazione in vitro.