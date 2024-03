L’Invenco group, azienda che gestisce i sistemi di pagamento di gran parte dei distributori di benzina in Nuova Zelanda, ha avuto un problema al software. Il loro sistema non riconosceva il 29 febbraio come una data valida, quindi non avrebbe autorizzato i pagamenti di quel giorno. Giovedì 29 febbraio molti benzinai neozelandesi sono rimasti chiusi per più di dieci ore. Poi il bug è stato risolto.