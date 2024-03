La ricerca scientifica sta provando a capire in che modo il cinema può essere utile per affrontare i problemi personali con un certo distacco. Secondo El País, in alcuni casi, i film possono essere uno strumento di supporto per la psicoterapia: i pazienti possono apprendere nuove abilità dai personaggi e trarre ispirazione per la propria situazione. Anche se diversi psicologi e ricerche sostengono la bontà della cineterapia, non ci sono ancora abbastanza studi che ne valutino gli effetti a lungo termine. Inoltre manca un metodo standardizzato per misurare gli effetti di questo supporto, confrontarlo con altri e quindi promuoverne l’uso clinico. ◆