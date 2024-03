In Spagna è allo studio una piattaforma per il commercio di campioni di tessuti e di organi di animali. L’obiettivo è consentire ai laboratori che non hanno più bisogno del materiale biologico conservato nei loro frigoriferi di venderlo ad altri. In questo modo si potrebbero eliminare gli sprechi e salvare la vita di molti animali. Secondo Science l’iniziativa potrebbe anche aiutare i laboratori che hanno più difficoltà a procurarsi i campioni.