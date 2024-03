“Sono finiti il 19 marzo i primi cento giorni di governo del presidente ultraliberista Javier Milei (nella foto), la cosiddetta luna di miele, in cui si prendono i provvedimenti più difficili e si consuma il grosso del proprio capitale politico”, scrive il sito Infobae. “Milei ha tagliato le pensioni, le opere pubbliche e le prestazioni sociali. Nella sua nuova Argentina non c’è spazio per uno stato regolatore”, afferma El País.