Il 15 marzo i leader politici di Francia, Germania e Polonia – Emmanuel Macron, Olaf Scholz e Donald Tusk – si sono riuniti a Berlino per ribadire il sostegno all’Ucraina. Scholz e Macron hanno dimostrato così di aver superato le recenti divergenze sul possibile invio di soldati occidentali in Ucraina, e hanno annunciato, con l’appoggio polacco, un’intesa per accelerare la fornitura di armi a Kiev, scrive Deutsche Welle.