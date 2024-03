Geert Wilders, leader del Partito della libertà (estrema destra), ha abbandonato il 13 marzo i tentativi di guidare un governo di coalizione, dopo aver ottenuto la maggioranza relativa alle elezioni del 22 novembre. Secondo Nrc Handelsblad “per analizzare l’insolita situazione si guarda con molta attenzione all’Italia”. Potrebbe nascere un “governo di opportunisti”, come quello guidato da Giuseppe Conte nel 2018, con Lega e Movimento 5 stelle. La seconda via italiana sarebbe un classico “governo tecnico”, distante dai partiti, come sono stati quelli di Mario Draghi o Mario Monti.