Dal 1 aprile in Germania per gli adulti è legale coltivare, possedere e consumare cannabis, ovviamente nel rispetto di regole precise. La novità è stata commentata dalla stampa di tutta Europa, in particolare dei paesi confinanti. “La prima cosa che va detta”, scrive il polacco Polityka, “è che la precedente politica era inefficace: il consumo e il traffico illegale prosperavano e, visto che la sostanza non causa gravi problemi sociali, per la polizia occuparsi di cannabis non era certo una priorità”. Favorevole alla scelta tedesca anche il francese Libération: “La legalizzazione – non la depenalizzazione, che non ha conseguenze sul traffico – è l’unico strumento attraverso cui lo stato può assumere il ruolo virtuoso del regolatore”.