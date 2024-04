Il 1 aprile l’agenzia fotografica Getty Images ha dovuto spiegare la decisione di mettere una nota a margine del video (nella foto), diffuso il 22 marzo, in cui Kate Middleton rivelava di essere malata di cancro, scrive l’Independent. “Questo video è stato fornito da un’organizzazione terza e potrebbe non essere conforme alla politica editoriale di Getty Images”, recita la formula, usata di solito per materiale non prodotto internamente. All’inizio di marzo le agenzie internazionali avevano ritirato una foto che ritraeva la principessa con i figli, dopo che dal palazzo reale avevano ammesso di averla alterata digitalmente. Middleton non appare in pubblico dal 25 dicembre 2023, alimentando molte voci su problemi di salute o familiari. ◆