Il produttore di smart­phone cinese Xiaomi ha annunciato il lancio del suo primo modello di auto con motore elettrico. La Su7, scrive la Cnbc, sarà venduta a 215mila yuan (trentamila dollari), meno dei 245mila yuan chiesti per la Model3 della Tesla. La Xiaomi, tuttavia, ha riconosciuto che il prezzo della Su7 non permette di compensare i costi di produzione. Dopo l’annuncio l’azienda ha ricevuto ordini per cinquantamila vetture in appena 27 minuti. Le consegne dovrebbero cominciare alla fine di aprile. Secondo l’amministratore delegato Lei Jun, la Xiaomi è in grado di produrre una Su7 ogni 76

secondi.