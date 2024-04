Per mesi gli investitori hanno seguito in modo quasi ossessivo tutti gli indicatori dell’inflazione: i segnali di un raffreddamento dei prezzi – o perfino di una recessione – facevano salire le borse, perché indicavano che le banche centrali avrebbero presto ridotto i tassi d’interesse.

Oggi la stessa attenzione un po’ morbosa è riservata alle vendite di auto elettriche. Il 2024 è partito fiacco sia per la statunitense Tesla sia per la cinese Byd, le due aziende che si contendono il primato di produttori di auto con motore elettrico. Nei mesi scorsi un po’ tutti i grandi gruppi automobilistici avevano cominciato a ridurre i prezzi per cercare di guadagnare quote in un mercato in crescita ma che si regge ancora molto sugli incentivi pubblici alla domanda.