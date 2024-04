“Dopo dieci anni e due presidenti, le famiglie delle vittime della tragedia del Sewol stanno ancora aspettando le risposte alle loro domande”, scrive The Diplomat. Il 15 aprile 2014 il traghetto con a bordo 476 persone, più della metà studenti delle superiori, salpò da Incheon diretto all’isola di Jeju. Il mattino dopo l’imbarcazione s’inclinò e cominciò ad affondare . L’equipaggio aveva detto ai passeggeri di rimanere nelle cabine ad aspettare i soccorsi ma la guardia costiera salì a bordo solo dopo un’ora e attese che i passeggeri uscissero per portarli in salvo. Morirono 304 persone. Ancora oggi nessuno dei governi che si sono succeduti è riuscito a spiegare cosa successe e perché i soccorritori non intervennero.