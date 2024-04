Nove persone sono morte e novecento sono rimaste ferite nel terremoto di magnitudo 7,4 che ha colpito la costa orientale di Taiwan il 3 aprile. È stato il sisma più potente degli ultimi 25 anni e, scrive il Financial Times, ricorda quanto la catena di approvvigionamento dei semicoduttori sia esposta al rischio terremoti. La Tsmc, il maggior produttore di microchip al mondo, e altri fabbricanti minori hanno fermato i macchinari ed evacuato gli stabilimenti. Circa tre quarti degli impianti di produzione dei semiconduttori sono in Asia, dove si trovano quasi tutti quelli da cui escono i modelli avanzati di microchip. Molte di queste strutture sono in zone a rischio sismico.