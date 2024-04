Con le munizioni che scarseggiano e il paese sotto il fuoco russo, dopo mesi di esitazioni il presidente Volodymyr Zelenskyj ha deciso di abbassare da 27 a 25 anni l’eta per l’arruolamento. Anche se i maggiorenni non erano autorizzati a lasciare il paese, finora i più giovani non potevano essere mandati a combattere. In questo modo Kiev avrà 40mila nuovi soldati. “Per quanto la decisione fosse molto difficile”, commenta la Süddeutsche Zeitung, “Zelenskyj non aveva alternative”.