Questo bacino poco profondo, che si trova a est del lago Musters, è una fonte particolarmente abbondante di polvere perché cresce e si ritira a intervalli regolari a seconda del flusso del fiume Senguer e del ritmo di evaporazione. Quando il livello dell’acqua è molto basso, come al momento in cui è stata scattata questa immagine, le particelle più fini e leggere sono facilmente portate via dal vento.