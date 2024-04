Già il voto nelle elezioni parlamentari dello scorso ottobre aveva dato un quarto mandato al nazionalista Fico, ammiratore di Vladimir Putin e del primo ministro ungherese Viktor Orbán. È stata la conferma che la maggioranza degli elettori slovacchi appoggia (o non disdegna) la distruzione della democrazia, dello stato di diritto e dell’ancoraggio del paese al mondo occidentale. E non si preoccupa del fatto che Pellegrini abbia mentito su un finanziamento ricevuto e sulla dichiarazione dei redditi, e abbia puntato sugli istinti più bassi dei cittadini.

Il successo di Pellegrini è stato possibile anche grazie al sostegno e alla mobilitazione degli elettori della minoranza ungherese, vicina alle posizioni sovraniste di Orbán. L’inevitabile conseguenza della sua vittoria sarà che d’ora in poi Fico non avrà quasi più ostacoli nell’esercizio del potere.

A giugno, quando Pellegrini entrerà in carica, diventerà chiaro a tutti perché il primo ministro voleva far eleggere un capo dello stato amico: nessuno, infatti, si opporrà più alle sue decisioni. E senza doversi preoccupare di nuove elezioni o altri contrattempi, Fico potrà concentrarsi sulla lotta per assumere il controllo della tv pubblica e per imporsi in altri settori.