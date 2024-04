Walid Daqqa ( nella foto ), scrittore palestinese cittadino d’Israele, in carcere da 38 anni, è morto il 7 aprile, a 62 anni. Soffriva di un cancro al midollo osseo, che gli era stato diagnosticato nel dicembre 2022. Le autorità israeliane avevano respinto la richiesta di un rilascio anticipato perché potesse curarsi, presentata dalla famiglia e da una rete di attivisti per i diritti umani, e avevano esteso la sua detenzione fino al 2025. Al Jazeera ricorda che Daqqa fu arrestato nel 1986 per aver ucciso un soldato israeliano e da allora è rimasto in carcere, dove ha scritto diversi libri, compreso uno per bambini.