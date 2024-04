A Tbilisi sono ricominciate le proteste ( nella foto ) contro il progetto di legge sugli “agenti stranieri”, approvato dal parlamento in prima lettura il 16 aprile. Il provvedimento obbliga le associazioni e i mezzi d’informazione che ricevono almeno il 20 per cento dei finanziamenti dall’estero a registrarsi come agenti “che perseguono gli interessi di paesi stranieri”. Già presentata dal governo nel febbraio 2023, la norma era stata poi ritirata in seguito a una grande mobilitazione. Come spiega OC Media, l’esecutivo guidato dal partito Sogno georgiano, autoritario e filorusso, ha deciso di riproporla all’inizio di aprile.