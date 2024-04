L’aumento dei pollini tipico della primavera può rendere fastidioso allenarsi all’aperto, scrive il New York Times, ma ci sono alcuni accorgimenti per farlo anche se si soffre di allergie stagionali. Per esempio la mattina presto o la sera ci sono meno pollini, come anche dopo la pioggia. È meglio evitare le giornate secche, ventose o particolarmente inquinate, perché peggiorano i sintomi. Per limitare il contatto con gli allergeni, durante l’attività sportiva bisognerebbe indossare un cappello con visiera, occhiali da sole e, se si può, una mascherina. Tornati a casa è buona abitudine lasciare le scarpe all’ingresso, lavare gli abiti usati e farsi subito una doccia. ◆