Nel giro di due giorni la città di Sydney è stata sconvolta da due attentati: il 13 aprile Joel Cauchi, un uomo di quarant’anni affetto da disturbi mentali, ha attaccato con un coltello la folla in un centro commerciale uccidendo sei persone, di cui cinque donne, che erano il suo bersaglio. Il 15 aprile durante una messa in una chiesa assira d’oriente un ragazzo di 16 anni ha accoltellato il vescovo Mar Mari Emmanuel, figura discussa ma con molto seguito sui social network, dove inveiva contro l’islam, i vaccini e le coppie omosessuali. Per la polizia è stato un attacco terroristico, scrive The Age.