Prime Video, 8 episodi

La serie di Jonathan Nolan e Lisa Joy è tratta da un videogioco. Una conferma dopo il successo di Last of us nel 2023, altra serie tratta da un videogioco. Nel 2296, molto tempo dopo un’apocalisse nucleare, la maggior parte del genere umano abita terre desolate, devastate dalle radiazioni. Sottoterra, in rifugi isolati, vivono alcuni eletti destinati a riportare la civiltà in superficie. La vena geniale di Fallout è che la deviazione dalla nostra realtà è cominciata tanto tempo fa, negli anni cinquanta. L’estetica e la tecnologia sono perciò diverse ma familiari. Un bell’esempio di retrofuturismo.

The Times