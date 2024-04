Instagram renderà sfocate tutte le foto di nudo inviate tramite la piattaforma. La funzione sarà predefinita per gli adolescenti sotto i 18 anni, mentre agli adulti arriverà una notifica per incoraggiarli ad attivarla. L’utente potrà poi scegliere in autonomia se visualizzare il contenuto sfocato oppure no. Per maggiore protezione, sarà inoltre ricordato che si può bloccare il mittente e segnalare la chat. L’obiettivo non è solo evitare di far trovare nudità indesiderate nei messaggi diretti, spiega Instagram. Ma anche proteggere la comunità dai truffatori che potrebbero inviare immagini di nudo per indurre le persone a inviare in cambio le proprie foto. E poi ricattarle chiedendo soldi. ◆