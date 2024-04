“La Tesla ha intenzione di licenziare più del 10 per cento del suo personale”, scrive la Reuters, che ha preso visione di un documento interno della casa automobilistica statunitense fondata da Elon Musk. La decisione sarebbe la conseguenza della diminuzione delle vendite registrata negli ultimi mesi: la Tesla ha dichiarato che nel primo trimestre del 2024 sono scese per la prima volta in quasi quattro anni. Un calo che non è stato frenato neanche dalla sensibile riduzione del prezzo dei veicoli decisa dai dirigenti dell’azienda. Già nel febbraio 2023 la casa automobilistica aveva licenziato il 4 per cento dei suoi dipendenti a New York. Attualmente la Tesla dà lavoro a 140.473 persone in tutto il mondo.