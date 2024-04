Il 15 aprile il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha proposto al leader cileno Gabriel Boric un confronto diretto per discutere come combattere la criminalità organizzata internazionale. Boric si è detto disponibile al dialogo. “La proposta è arrivata dopo che il ministro degli esteri venezuelano Yvan Gil ha negato l’esistenza dell’organizzazione criminale Tren de Aragua, nata in Venezuela e attiva nella regione”, scrive l’Afp.