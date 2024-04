Da tempo gli scienziati non concordano sul perché le persone amino la musica malinconica. Alcuni di loro pensano che le canzoni tristi siano apprezzate perché fanno commuovere chi ascolta, generando emozioni positive ed empatia. Inoltre i testi possono aiutare chi è in difficoltà a sentirsi meno solo. Un recente studio pubblicato su Plus One suggerisce che si potrebbe provare piacere anche vivendo emozioni negative, perché durante l’ascolto della musica sono in parte percepite come positive.