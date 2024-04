L’agenzia statunitense per la protezione dell’ambiente (Epa) ha fissato per la prima volta dei limiti alla concentrazione di sei sostanze per- e polifluoroalchiliche (pfas) nell’acqua potabile, riferisce la Bbc. I pfas sono composti chimici usati in moltissime applicazioni industriali. A causa della loro resistenza alla degradazione possono rimanere nell’ambiente per millenni e avere effetti nocivi sulla salute umana e gli ecosistemi.