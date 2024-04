Il 10 aprile il parlamento europeo ha approvato il nuovo patto europeo sull’immigrazione e l’asilo: prevede procedure accelerate alla frontiera per i richiedenti che provengono da paesi considerati sicuri, l’estensione della detenzione amministrativa e un meccanismo obbligatorio di solidarietà tra gli stati dell’Unione. Molte le critiche arrivate dalle ong: secondo Amnesty international è stato approvato “un pacchetto di misure che in realtà non farà altro che aumentare le sofferenze dei richiedenti asilo”.