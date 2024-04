“Il 12 aprile, dopo poco più di un mese dalle dimissioni del premier Ariel Henry, il suo governo ha finalmente pubblicato un decreto che autorizza la creazione del consiglio presidenziale di transizione”, scrive il quotidiano haitiano Le Nouvelliste. È un primo passo per riportare la sicurezza nel paese, che oggi è in larga parte controllato dalle bande criminali. Ma restano ancora molte questioni senza risposta, sottolinea la Reuters. Per esempio non si conoscono ancora i nomi di chi farà parte del consiglio né i tempi per il suo insediamento e per la nomina del successore di Henry.