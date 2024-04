Secondo uno studio condotto dall’Istituto nazionale per gli studi ambientali del Giappone, sostituire il consumo di carne rossa con quello di pesci di piccole dimensioni come sardine, acciughe e aringhe potrebbe evitare fino a 750mila morti premature causate da malattie come ictus o cancro al colon entro il 2050, soprattutto nei paesi a basso reddito. Oltre a essere pesci ricchi di acidi grassi polinsaturi, scrive El País, consumarli ha un impatto ambientale minore in rapporto al valore nutrizionale.