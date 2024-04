Falso. Diversi dentisti raccomandano di lavarsi i denti almeno due volte al giorno con un dentifricio al fluoro per prevenire la carie e poi sputare il dentifricio senza sciacquare la bocca, o sciacquandola con poca acqua, per non eliminare del tutto l’azione del fluoro. Chi preferisce sciacquare via il dentifricio dovrebbe farlo con una piccola quantità d’acqua o dopo circa venti minuti, afferma Brittany Seymour, docente di odontoiatria ad Harvard. Uno studio del 1999 su più di 2.800 adolescenti nel Regno Unito ha rilevato che le persone che risciacquavano la bocca con un bicchiere d’acqua dopo aver lavato i denti avevano in media quasi quattro denti cariati, mancanti oppure otturati rispetto ai circa tre di chi non lo faceva. Evitare il risciacquo non è essenziale per chi ha denti sani, ma le persone che assumono molti zuccheri o tendono ad avere carie potrebbero aver bisogno di un ulteriore aiuto dal fluoro, spiega Margherita Fontana, che insegna odontoiatria all’università del Michigan. Un’alternativa per chi preferisce sciacquarsi è usare un colluttorio al fluoro, aggiunge. Bisogna però fare attenzione a non ingoiare il dentifricio: anche se il fluoro è essenziale per proteggere i denti, ingerendone quantità eccessive si può rischiare un’intossicazione. The Washington Post