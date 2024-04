“Centinaia di migliaia di persone hanno manifestato il 21 aprile in varie città del paese per chiedere le dimissioni del presidente di sinistra Gustavo Petro e protestare contro la riforma della sanità e le politiche sulla sicurezza”, scrive El Tiempo. “In piazza c’erano medici, trasportatori, contadini e alcuni rappresentanti politici di destra e di centro”. Petro ha invitato i suoi sostenitori a scendere in piazza il 1 maggio.