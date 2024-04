Un assistente del capolista del partito di estrema destra tedesco Alternative für Deutschland alle prossime elezioni europee è stato arrestato il 23 aprile a Dresda con l’accusa di spionaggio in favore della Cina. Jian G., scrive Die Zeit, avrebbe trasmesso a Pechino informazioni sui negoziati in corso nel parlamento europeo. Avrebbe anche spiato alcuni oppositori cinesi in Germania. Il giorno prima erano stati arrestati tre tedeschi, due uomini e una donna, che stavano raccogliendo informazioni sulla tecnologia militare tedesca per trasmetterle ai servizi segreti di Pechino.