Photo and co., Getty

I genitori che assistono alle partite dei figli possono influenzare il modo in cui i ragazzi e le ragazze vivono lo sport. Un recente studio australiano riportato dal Guardian ha intervistato 67 adolescenti che fanno sport di squadra e ha rilevato che quando i genitori a bordo campo fanno il tifo, incoraggiano gli atleti e aiutano in caso di infortunio, i giocatori hanno maggiori probabilità di comportarsi bene con i compagni di squadra e gli avversari. Al contrario, atteggiamenti aggressivi come imprecare, offendere gli atleti o reagire male a una sconfitta provocano un comportamento simile dei giocatori in campo e influenzano il loro grado di divertimento nello sport. ◆