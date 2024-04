“Più di tredici milioni di persone erano chiamate a votare il 21 aprile a un referendum sulla sicurezza convocato dal presidente Daniel Noboa, eletto a ottobre”, scrive il sito Gk. Il sì ha vinto in nove degli undici quesiti, che hanno come obiettivo di dare più potere allo stato per combattere la violenza, la criminalità organizzata e la corruzione. Lo stesso giorno del referendum è stato ucciso il direttore di una prigione della provincia di Manabí, nell’ovest del paese. L’Ecuador vive una grave crisi a causa degli scontri tra bande rivali per il controllo del narcotraffico.