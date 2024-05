Birmania La giunta militare birmana ha deciso che gli uomini in età da coscrizione non potranno andare a lavorare all’estero. Le autorità hanno sospeso il rilascio di permessi di lavoro dopo aver annunciato, a febbraio, l’introduzione della leva obbligatoria per tutti i cittadini tra i 18 e i 35 anni e le cittadine tra i 18 e i 27 anni. Da allora centomila uomini hanno chiesto il permesso di lavorare all’estero per scappare dal paese.