L’India è in preda alla febbre elettorale, ma nelle strade di Kangpokpi, nello stato nordorientale del Manipur, non ce n’è traccia. Ad aprile sono cominciate le più grandi elezioni del mondo, che dureranno sei settimane, ma Mang Kipgen, 33 anni, è passato davanti a uno dei seggi di Kangpokpi e l’ha trovato deserto. “Per strada ho visto solo mucche e cani”, racconta. Una scena triste nello stato dove la violenza interetnica ha diviso in modo netto gli abitanti, sintomo della paura dei candidati a fare campagna elettorale dopo gli avvertimenti di un gruppo armato e dopo il boicottaggio del voto proclamato da una parte della popolazione. In molti sono convinti che il governo statale e quello centrale abbiano fatto poco per mettere fine a un ciclo di violenze che va avanti da un anno.