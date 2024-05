Secondo i risultati parziali annunciati il 4 maggio dalla commissione elettorale del Togo, l’Unione per la repubblica (Unir, il partito del presidente Faure Gnassingbé, al potere dal 2005), ha vinto con ampio margine le elezioni legislative del 29 aprile, conquistando 108 seggi su 113 in parlamento. In base alla nuova costituzione, adottata tra le polemiche il 19 aprile e promulgata il 6 maggio, il leader del partito di maggioranza assume l’incarico di capo del governo, la posizione di maggior potere in un sistema che non è più presidenziale ma parlamentare. Come scrive il sito togolese Le Neutre, Gnassingbé, alla testa dell’Unir, ha la strada spianata per diventare il primo presidente del consiglio dei ministri della quinta repubblica.