In un rimpasto di governo deciso subito dopo l’inizio del suo quinto mandato da presidente, Vladimir Putin ha nominato il vicepremier Andrej Belousov alla guida del ministero della difesa. Belousov prende il posto di Sergej Šoigu a sua volta scelto per sostituire Nikolaj Patrušev alla guida del consiglio di sicurezza federale. “Belousov, un tecnocrate civile, dovrà preparare l’economia e l’esercito russi per un lungo conflitto”, scrive il polacco Rzecz­pospolita. “Il Cremlino sa bene che l’Unione Sovietica è crollata sotto il peso di una corsa agli armamenti imposta dagli Stati Uniti. E vuole evitare che la situazione si ripeta”.