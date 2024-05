Cate Blanchett sfila al Grand Théâtre Lumière, poco prima della proiezione di The apprentice di Ali Abbasi. L’attrice australiana, al festival di Cannes con il film Rumours, ha scelto un abito disegnato da Haider Ackermann per Jean Paul Gaultier. La parte anteriore del vestito, nera, il retro rosa pallido (che sembra bianco) e la fodera verde, combinati con il rosso del tappeto, evocano la bandiera palestinese. Di recente, Blanchett, ambasciatrice dell’Alto commissariato dell’Onu per i rifugiati, ha più volte invocato il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza.