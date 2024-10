Due donne si abbracciano durante una manifestazione in occasione della Giornata mondiale per l’aborto legale e sicuro. Nel settembre 2023 una sentenza della corte suprema messicana ha depenalizzato l’aborto in tutto il paese. Ma in alcuni stati dell’America Latina l’interruzione di gravidanza è spesso ancora illegale e in certi casi punita con molti anni di carcere. Tra quelli con le leggi più restrittive ci sono il Salvador, l’Honduras, il Nicaragua, la Repubblica Dominicana e Haiti.