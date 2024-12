Cento miliardi di dollari di finanziamenti ai paesi più poveri del pianeta. È la cifra record stanziata il 5 dicembre dall’International development association (Ida), un istituto della Banca mondiale. L’annuncio, scrive Le Monde, è arrivato al termine di un processo di raccolta fondi durato un anno, che ha fruttato 23,7 miliardi di dollari, una cifra in leggero aumento rispetto ai 23,5 miliardi di dollari promessi dai paesi donatori nell’ultima raccolta di tre anni fa. Ora la Banca mondiale può usare questo denaro per ottenere prestiti sui mercati finanziari: in questo modo potrebbe quadruplicare l’importo, sbloccando cento miliardi di dollari in nuovi prestiti e sovvenzioni.