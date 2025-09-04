Una colata di lava sul versante meridionale dell’Etna. Il vulcano è tornato in attività il 10 agosto, quando la lava ha cominciato a scorrere dal cratere Bocca nuova. Dieci giorni dopo un altro flusso si è originato dal cratere sud­est. Il 28 agosto la protezione civile ha vietato l’accesso alla vetta per l’aumento dell’attività vulcanica, ma nei giorni successivi l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha affermato che l’intensità dell’eruzione è diminuita e che i fronti lavici appaiono fermi.