Una colata di lava sul versante meridionale dell’Etna. Il vulcano è tornato in attività il 10 agosto, quando la lava ha cominciato a scorrere dal cratere Bocca nuova. Dieci giorni dopo un altro flusso si è originato dal cratere sudest. Il 28 agosto la protezione civile ha vietato l’accesso alla vetta per l’aumento dell’attività vulcanica, ma nei giorni successivi l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha affermato che l’intensità dell’eruzione è diminuita e che i fronti lavici appaiono fermi.
Strade di fuoco
Catania, Italia
28 agosto 2025
