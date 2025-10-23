Persone in fuga dai proiettili e dai gas lacrimogeni sparati dalle forze dell’ordine allo stadio Kasarani di Nairobi, la capitale keniana. Il 16 ottobre decine di migliaia di sostenitori di Raila Odinga si erano accalcati nell’impianto sportivo per rendere omaggio alla salma dello storico oppositore keniano, morto d’infarto il giorno prima in India. Per disperderli la polizia ha usato le maniere forti, uccidendo almeno quattro persone. Leader dell’Orange democratic movement, di centrosinistra, Odinga è stato un politico molto influente in Kenya.