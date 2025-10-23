Soldati ucraini coprono un tratto di strada con una rete per proteggere le macchine dagli attacchi dei piccoli droni Fpv (first person view) armati con cariche esplosive, in un’area non specificata della regione di Donetsk. Gli attacchi dell’esercito russo con droni kamikaze e missili balistici contro obiettivi civili in Ucraina vanno avanti con particolare intensità da mesi. Tra il 21 e il 22 ottobre sette persone, tra cui due bambini, sono morte e 35 sono rimaste ferite nella regione di Kiev e a Charkiv, durante un bombardamento con almeno 400 droni e 28 missili.