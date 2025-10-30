Zohran Mamdani, candidato sindaco di New York per il Partito democratico, durante un comizio il 26 ottobre. Le elezioni si terranno il 4 novembre. Secondo l’ultimo sondaggio Mamdani, che è musulmano e si definisce socialista, ha un vantaggio di dieci punti percentuali su Andrew Cuomo, ex governatore dello stato che si candida come indipendente. Negli ultimi giorni di campagna elettorale Cuomo ha fatto ricorso ad attacchi sempre più duri, prendendo di mira Mamdani per la sua fede religiosa e perché non è nato negli Stati Uniti.