La verifica del sistema antincendio a Shirakawa-go, nella prefettura di Gifu. Come altre località di questa regione isolata nelle montagne del Giappone centrale, il villaggio è famoso per le sue case tradizionali in legno, alcune delle quali risalgono al diciottesimo secolo, e nel 1995 è stato dichiarato patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Gli edifici sono particolarmente vulnerabili al fuoco, e ogni autunno, quando il clima diventa più secco e i riscaldamenti vengono accesi, tutti gli abitanti devono partecipare a un’esercitazione antincendio.