Zohran Mamdani con la moglie Rama Duwaji la sera delle elezioni per il sindaco di New York. Mamdani, che si definisce un socialista democratico, ha battuto nettamente l’ex governatore Andrew Cuomo, diventando il primo sindaco musulmano nella storia della città. Entrerà in carica il 1 gennaio 2026. Nella foto ci sono anche i genitori del vincitore: la regista d’origine indiana Mira Nair e l’intellettuale ugandese Mahmood Mamdani, professore alla Columbia university.