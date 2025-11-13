Bambine e bambini palestinesi riprendono le lezioni nella scuola Al Kamaliya, nel quartiere Al Zaytun della città di Gaza, riaperta dopo l’entrata in vigore del cessate il fuoco. Fondata nel 1237, durante la dinastia degli ayyubidi, è una delle più antiche istituzioni scolastiche della Striscia. I tassi di alfabetizzazione e di iscrizione scolastica a Gaza erano tra i più alti al mondo, ma i bombardamenti israeliani in due anni di guerra hanno distrutto il 90 per cento delle scuole e delle università del territorio palestinese.