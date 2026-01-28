A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, una frana lunga quattro chilometri ha lasciato alcune abitazioni del paese sull’orlo del precipizio e provocato 1.500 sfollati. Salvo Cocina, della protezione civile Sicilia, ha spiegato che la frana avanza e che le case che si trovano entro i 70 metri dal bordo cadranno giù.

Lo smottamento della collina, su cui poggia la cittadina, è cominciato il 25 gennaio a causa del vento e della pioggia portate dal ciclone Harry, che ha colpito la Sicilia e altre regioni meridionali. Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza in Sicilia, Sardegna e Calabria.